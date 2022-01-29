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عمرها 37 مليون سنة.. اكتشاف فقرة أثرية لثعبان بحجم رأس عود الثقاب (صورة)

متفرقات

عمرها 37 مليون سنة.. اكتشاف فقرة أثرية لثعبان بحجم رأس عود الثقاب (صورة)
صفحة المتخصص في الحفريات الفقارية هشام سلام ـ (فيسبوك)
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كشفت بعثة مصرية حفرية لفقرة ثعبان متناهية الصغر في رواسب عمرها 37 مليون سنة، وحجمها يعادل رأس عود الثقاب.

الفقرية كشفتها بعثة الأستاذ المساعد في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة هشام سلام العاملة في صحراء الفيوم في منطقة كانت غابات كثيفة في العصر القديم.

ونشر سلام، عبر صفحته في "تويتر" صورا للكشف الأثري الجديد والذي يتضمن فقرة ثعبان متناهية الصغر يرجع عمرها إلى 37 مليون سنة.

يذكر أن البعثة كشفت في وقت سابق أداة حجرية للإنسان البدائي عمرها عشرات آلاف السنين في صحراء الفيوم، كانت تستعمل للتقطيع أو الحفر أو سكينا.

 

المصدر: "القاهرة 24"

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