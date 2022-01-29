عمرها 37 مليون سنة.. اكتشاف فقرة أثرية لثعبان بحجم رأس عود الثقاب (صورة)
كشفت بعثة مصرية حفرية لفقرة ثعبان متناهية الصغر في رواسب عمرها 37 مليون سنة، وحجمها يعادل رأس عود الثقاب.
الفقرية كشفتها بعثة الأستاذ المساعد في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة هشام سلام العاملة في صحراء الفيوم في منطقة كانت غابات كثيفة في العصر القديم.
ونشر سلام، عبر صفحته في "تويتر" صورا للكشف الأثري الجديد والذي يتضمن فقرة ثعبان متناهية الصغر يرجع عمرها إلى 37 مليون سنة.
A tiny snake vertebra just found in 37 million year old deposits from #Egypt#Sallam_Labpic.twitter.com/jWU6PvHZ8V— Hesham Sallam (@heshamsallam) January 26, 2022
يذكر أن البعثة كشفت في وقت سابق أداة حجرية للإنسان البدائي عمرها عشرات آلاف السنين في صحراء الفيوم، كانت تستعمل للتقطيع أو الحفر أو سكينا.
المصدر: "القاهرة 24"
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