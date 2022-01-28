قد تُسمى "ثلج".. منطقة القدموس تنقذ حاملا وجنينها في سوريا

أوردت صحيفة "الوطن" السورية قصة حامل تقطعت بها السبل في منطقة القدموس، حيث أغلق الثلج جميع الطرق من وإلى قريتها، ولبّت الجهات المسوؤلة نداءها وسيّرت آلية أمام السيارة المسعفة.

وأوضحت الصحيفة أن "ساعات عصيبة" مرت على إيفلين ديب ليل أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة، إذ شعرت بمخاض الولادة في وقت كانت فيه جميع الطرق من وإلى قريتها "بدوقة" في ريف القدموس، (محافظة طرطوس) مغلقة بسبب الثلوج والعاصفة التي تشهدها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أخت إيفيلين أن الأخيرة "لا يمكن أن تلد ولادة طبيعية كونها أنجبت 3 أطفال بعمليات قيصرية، وبالتالي فهي تحتاج لعملية قيصرية"، وهو ما يستدعي نقلها إلى المشفى، في القدموس.

وأشارت إلى أن "الوصول إلى المدينة دونه مخاطر، وصعوبات جمة بسبب الحالة الجوية وهطل الثلوج وقطع الطريق"، وكل ذلك دفعها ودفع أسرتها للاستنجاد بمسؤولي المحافظة، "طالبين منهم الإسراع بفتح الطريق من أجل إسعافها مباشرة قبل فوات الأوان".

وتضيف الأخت التي رافقت أختها منذ مخاض الولادة ليل أمس وحتى اليوم، أن "الجهات المسؤولة في المنطقة لبت النداء وأرسلت في الساعة العاشرة من صباح اليوم (الجمعة) جرافة وتم فتح الطريق بإزالة الثلوج المتراكمة".

وسارت تلك الآلية أمام السيارة التي أسعفت الحامل، حتى وصلت إلى مكان يمكن للسيارة أن تتابع عبره إلى المشفى، حيث وصلت المشفى بعد مسير لنحو ساعة ونصف الساعة، ومسافة 23 كيلومترا، تحتاج نحو نصف ساعة في الأحوال العادية لعبورها.

ولدى الوصول أدخلت الحامل إلى غرفة العمليات حيث أجريت لها عملية قيصرية عاجلة وولدت طفلة، قد يسمونها "ثلج" حسبما ذكرت الصحيفة.

المصدر: صحيفة "الوطن"