شرطي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال سائق سيارة التوصيل (فيديو)

قام شرطي في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بتوصيل طعام بعد دقائق من اعتقاله السائق، حيث ظهر أمام منزل السيدة التي قامت بوضع الطلب.

وعندما فتحت السيدة الباب، قال الشرطي لها: "أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن، تم اعتقال سائق التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمة التوصيل".

وكانت السيدة في حالة صدمة، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، فإن أفراد الشرطة يبذلون كل ما بوسعهم للاهتمام بالمجتمع.

شرطي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال سائق التوصيل.. شاهد صدمتها https://t.co/MzcFJwfL7ppic.twitter.com/RTTT0XKoNT — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 28, 2022

المصدر: CNN