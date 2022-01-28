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لافروف عن الرئيس الأوكراني: "هو عازف بيانو أيضا"

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لافروف عن الرئيس الأوكراني:
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خلال مقابلة مع 4 محطات إذاعية، سئل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لماذا لا تجتمع القيادة الروسية مع الرئيس الأوكراني، وقد كان شارك في برامج ترفيهية بثتها القنوات الروسية.

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وورد في صيغة السؤال أن الرئيس الأوكراني كان عضوا في اتحاد منظمات الشبيبة السوفيتية، وأدى أدوارا في برنامج "كفن" الكوميدي الشهير، وكان نجما في قنوات التلفزيون الروسية، فلماذا لا تتواصلون معه؟

لافروف رد على الفور ساخرا: "وهو أيضا عازف بيانو"!

المفارقة أن وزير الخارجية الروسية ألمح بهذه العبارة إلى مشاركة زيلينسكي في برنامج يدعى "الربع 95"، وأدى فيه دورا فكاهيا مع رفاقه، حيث عزفوا على البيانو من دون استعمال أصابعهم وبطريقة يرصدها الفيديو أعلاه.

المصدر: RT

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