شد شعرها وأسقطها أرضا.. رجل يعتدي على الراقصة جوهرة خلال حفل زفاف في مصر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل على الراقصة الروسية، جوهرة، خلال إحيائها حفل زفاف في مصر.

وكشف باسم عبد المنعم، مدير أعمال جوهرة، في تصريحات صحفية، عن حيثيات الحادثة موضحا أنه وقع اشتباك مع معجب أصر على التقاط صورة تذكارية معها خلال إحيائها فقرتها في حفل زفاف.

وأكد على أنها "خرجت من ذلك المشكل بخير، ولكن كان الموقف غريبا، حيث كانت جوهرة تحيي حفل زفاف، وفجأة ظهر أمامها أحد الحاضرين وأصر على التقاط صورة تذكارية معها أثناء تقديمها وصلتها الراقصة".

وأضاف عبد المنعم أن الحراس الشخصيين للراقصة الروسية تدخلوا لمنعه من ذلك، ففاجأ المعجب الجميع بالاشتباك مع جوهرة وشد شعرها، انتقاما منها لتدخل الحراس.

وجوهرة من أشهر الراقصات الأجنبيات في مصر، حيث حققت شهرة واسعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ويتابعها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" ما يزيد على مليونين ونصف المليون متابع.

المصدر: مجلة لها