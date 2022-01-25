جريمة مروعة وحكم قضائي قاس.. أمريكي يجبر أم فليبينية على استغلال أطفالها جنسيا خلال بث مباشر!

دفع رجل أمريكي يدعى جيك روس أم فلبينية للاعتداء جنسيا على أطفالها بينما كان يشاهدها على الهواء مباشرة، على بعد 8800 ميل.

ومن المؤكد أن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، سيقضي ما تبقى من حياته خلف القضبان، جراء ارتكابه هذه الجريمة البشعة، واستغلال مواد إباحية تضمنت أطفالا.

وحكم قاضي المحكمة الجزائية الرئيسي للولايات المتحدة، مارتن راينجر، بمعاقبة جيك روس بالسجن لمدة 55 عاما.

المصدر: "guncelkal"