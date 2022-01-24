جميلات كارداشيان يتجهن للهيمنة العالمية.. 1.2 مليار متابع على "انستغرام"!

نجحت نجمات عائلة كارداشيان الأمريكية في جمع أكثر من 1.2 مليار متابع لها على تطبيق "انستغرام".

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وتفتخرعارضة الأزياء والابنة الصغرى للعائلة، كايلي جينر، البالغة من العمر 24 عاما، بامتلاكها 304 ملايين متابع، تليها نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاما، بـ 281 مليون متابع.

وحصلت النجمة، كورتني كارداشيان، 42 عاما، على 160 مليون متابع، والممثلة العالمية كلوي، 37 عاما، لديها 215 مليونا، وشقيقتها عارضة الأزياء كيندال، 26 عاما، لديها أيضا 215 مليونا.

وفي وقت سابق من شهر يناير، حققت كايلي إنجازا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أول امرأة في تاريخ "انستغرام" تصل إلى 300 مليون متابع، بينما يحتل لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المرتبة الأولى في صفوف الرجال الأكثر متابعة، برصيد 388 مليونا.

وتخطت كايلي النجمة أريانا غراندي التي كانت تتصدر الترتيب بـ 289 مليون متابع على "انستغرام".

المصدر: ديلي ميل