السعودية هند القحطاني تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب (فيديو)
ظهرت الناشطة السعودية، هند القحطاني، في مقطع فيديو جديد وهي ترتدي الحجاب مع ابنتها رؤى، مما أثار ذلك تساؤل البعض هل عادت هند لإرتداء الحجاب مرة أخرى بعد أن تخلت عنه سابقا؟.
وقامت هند بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، مشيرة إلى أنها تشبه والدتها كثيرا عند ارتداء الحجاب، لتصبح نسخة طبق الأصل منها.
وقالت هند: "رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك، قسما بالله أشبه أمي، نسختها"، وأضافت:"والدتي تحب تتحجب وشعرها يبين إذا راحت مكان، وفي الغالب في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح".
وتباينت تعليقات المتابعين للنجمة السعودية ما بين الدعاء لها بالهداية والعودة إلى ارتداء الحجاب، والتغزل بجمالها وهي ترتدي الحجاب، بينما قال آخرون إنها تستهزء بالحجاب.
فاجأت #هند_القحطاني متابعيها بارتداء الحجاب مع ابنتها رؤى.— Mix Celebr (@mixcelebr) January 24, 2022
وقالت: رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك، قسما بالله أشبه أمي، نسختها. pic.twitter.com/3RwvLr1hl7
المصدر: RT
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