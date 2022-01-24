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السعودية هند القحطاني تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب (فيديو)

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السعودية هند القحطاني تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب (فيديو)
RT
هند القحطاني
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ظهرت الناشطة السعودية، هند القحطاني، في مقطع فيديو جديد وهي ترتدي الحجاب مع ابنتها رؤى، مما أثار ذلك تساؤل البعض هل عادت هند لإرتداء الحجاب مرة أخرى بعد أن تخلت عنه سابقا؟.

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وقامت هند بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، مشيرة إلى أنها تشبه والدتها كثيرا عند ارتداء الحجاب، لتصبح نسخة طبق الأصل منها.

وقالت هند: "رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك، قسما بالله أشبه أمي، نسختها"، وأضافت:"والدتي تحب تتحجب وشعرها يبين إذا راحت مكان، وفي الغالب في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح".

وتباينت تعليقات المتابعين للنجمة السعودية ما بين الدعاء لها بالهداية والعودة إلى ارتداء الحجاب، والتغزل بجمالها وهي ترتدي الحجاب، بينما قال آخرون إنها تستهزء بالحجاب.

المصدر: RT

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