قصتها لاقت انتشارا كبيرا على "تيك توك".. كشفت خيانة حبيبها من طريقة تقبيله لها! (فيديو)

اكتشفت شابة أمريكية خيانة حبيبها لها بطريقة غريبة، في قصة نالت رواجا كبيرا عبر تطبيق "تيك توك".

وشاركت الجميلة العزباء حديثا قصتها، ومنذ ذلك الحين انتشرت على نطاق واسع، حيث قالت إن خطيبها بدأ فجأة في تقبيلها بشكل مختلف، ودون أي سبب، فبعد سنوات من الرومانسية واللحظات العاطفية، غير أسلوب تعامله معها.

وفي فيديو على "تيك توك"، أوضحت: "اللحظة التي كان يجب أن أعرف فيها أن خطيبي السابق كان يخونني كانت اللحظة التي بدأ فيها يقبلني بشكل مختلف. أتذكرها بوضوح شديد. عاد إلى المنزل ذات ليلة وعندما قبلني شعرت بشيء مختلف، وكأنه غريب".

بعد أن لاحظت طريقة التقبيل الجديدة لخطيبها، استجوبته، لكنه استشاط غضبا، وبدلا من التمسك بأنه لا يخونها ومحاولة تهدئة الأجواء، اتهم زوجته المستقبلية بأنها مريضة "بجنون العظمة".

وداس فيديو الشابة الأمريكية هذا على الوتر الحساس لأكثر من 80 ألف شخص، مع مشاركة العديد من النساء الحزينات والمخدوعات لقصصهن.

وعلقت أحدى مستخدمات "تيك توك" أسفل الفيديو: "من الجنون كيف نلاحظ الأشياء الصغيرة مثل القبلة. حدث نفس الشيء لي. كان يقبلني بطريقة غريبة لدرجة أنني سرعان ما أدركت ما يحدث".

المصدر: ميرور