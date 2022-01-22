الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان تفتتح معرضا في الولايات المتحدة للخط العربي

افتتحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، معرضا للخط العربي.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا: "افتتحت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وبحضور الملحق الثقافي، الدكتور فوزي بخاري، اليوم الجمعة، معرضا للخط العربي، المقام في مركز تايسون غاليريا، والذي نظمته الملحقية الثقافية ويستمر حتى يوم الأحد القادم".

افتتحت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وبحضور الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري، اليوم الجمعة، معرض #للخط_العربي المقام في مركز تايسون قاليريا والذي نظمته الملحقية الثقافية ويستمر حتى يوم الأحد القادم pic.twitter.com/iyCcJHIB8W — الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا (@SACM_USA) January 22, 2022

المصدر: RT