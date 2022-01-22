بريطانية تجني 18 ألف دولار شهريا لعرضها فيديوهات في الانترنت وهي تضخ الحليب من صدرها !

تكسب امرأة بريطانية 10000 جنيه إسترليني (18290 دولارا) شهريا من خلال نشرها مقاطع فيديو لها وهي تضخ الحليب من صدرها، في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وذكرت صحيفة "The Sun"، أنه عرض على أليس لوفجود، من ديفون، مبلغ ضخم قدره 100 ألف جنيه إسترليني لإرضاع أحد المعجبين.

وبدأت الأم البالغة من العمر 27 عاما في العمل بعد أن حملت بطفلها الأصغر، وتتلقى الآن آلاف الطلبات المدفوعة مقابل مقاطع فيديو.

وقالت لوفجود، التي لديها ابن يبلغ من العمر 8 سنوات وآخر 3 سنوات وابنة عمرها 7 أشهر: "قبل أن أبدأ في القيام بذلك العام الماضي، كانت حياتنا مختلفة تماما".

وأضافت: "لقد كانت ديوننا تزيد عن 15 ألف جنيه إسترليني، وكنت أعمل طوال الوقت، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، ولم نكن في عطلة عائلية".. "الآن يمكنني وضع أطفالي في مدرسة جيدة إذا اخترت ذلك، ويمكنني قضاء وقت ممتع معهم".

وقالت لوفجود إن البعض قد يعتقد أن نشر مقاطع فيديو عن ضخ لبن الثدي مثيرا للاشمئزاز، ولكنه أمر طبيعي، وهي لا تهتم بما يقوله الناس: "أنا فخورة بما حققته، وأحب الثقة التي منحتني إياها".

وبعد نجاحها على وسائل التواصل الاجتماعي، تفكر لوفجود الآن في بيع حليب ثديها للجماهير بأكثر من 300 جنيه إسترليني: "يريد الناس رؤيتي أقوم بإخراج الحليب من صدري، وأشرب حليبي، وأضخ الحليب وأنا أرتدي زي بقرة".

المصدر: The Sun