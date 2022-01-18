بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" في الهند !
في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف، وفق "آسيان نيوز انترناشيونال".
ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الناس في طابور عند منزل المزارع لـ"عبادة العجل" ووصفه بأنه "يجسد الله".
وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.
وقال تشاندل لـ "PTI" عبر الهاتف: "للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله "جاتا "(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية".
ونقلا عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.
#Watch | This #viral video shows a female Jersey #calf with three eyes and four nostrils born to a cow owned by farmer Hemant Chandel, a resident of Nawagaon Lodhi village in #Chhattisgarh.— EastMojo (@EastMojo) January 18, 2022
Video source: Abtak Gujarat#Viral#ViralVideopic.twitter.com/NJS1T8D8Au
Chhattisgarh| Three-eyed cow born in Rajnandgaon district worshipped as reincarnation of god Shiva— ANI (@ANI) January 17, 2022
"We were surprised. Its nose has four holes instead of two & has 3 eyes. Medical screening has been done. She is healthy. Villagers are worshipping the calf," said Neeraj (16.01) pic.twitter.com/NrG2b8LNXt
وأضاف: "لكن بسبب طول لسان العجل يواجه صعوبات في شرب لبن البقرة ونحن نساعدها في إطعامه".
وتابع: "أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ الجميع، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ولد في منزلنا"، إذ أنه مع انتشار الأخبار حول هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات المجاورة في زيارة منزل تشاندل ليعبدوه باعتباره "تجسيدا للرب شيفا".
ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن "مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وليس شيئا خارقا للطبيعة"، بحسب "ndtv".
المصدر: "ndtv"
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