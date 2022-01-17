الذئاب في مقاطعة نوفغورود الروسية تخرج من الغابات لتهاجم البشر

بدأت الذئاب في مقاطعة نوفغورود الروسية بشمال غرب روسيا تخرج من الغابة لتهدد القرى والبلدات المحلية بسبب ظروف الطقس السيئة.

وقد أفادت النيابة العامة المحلية بحالات اعتداء الحيوانات البرية على الحيوانات المنزلية والإنسان وقالت إن موظفيها يحققون في الأمر.

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وأشار ناطق باسم النيابة العامة في مقاطعة نوفغورود إلى أنه تم تسجيل حقائق هجوم الذئاب على الحيوانات المنزلية في منطقتي ستاروروسكي وخفوينينسكي. أما منطقة خفوينينسكي فشهدت هجوم ذئب على الإنسان.

وقد تم نقل رجل تعرض للهجوم إلى المستشفى مصابا بجروح حيث قدمت له إسعافات أولى. وتعهدت النيابة العامة بتقييم إجراءات تتخذها السلطة المحلية لضبط عدد الحيوانات البرية في المنطقة.

وكانت صحيفة "لايف" الروسية قد قالت إن ذئاب مقاطعة نوفغورود والتي تواجه جوعا في فصل الشتاء قد غادرت الغابات وتوجهت نحو القرى والبلدات. وافترضت الصحيفة أن سبب المجاعة بين الذئاب يكمن في انخفاض أعداد القنادس والخنازير البرية التي قُتلت العام الماضي غالبيتها لخطر تفشي حمى الخنازير الإفريقية في المنطقة. وأشارت بعض الإحصاءات إلى إن عدد الذئاب في المنطقة ازداد العام الماضي من 360 إلى 420 ذئبا.

المصدر: لايف