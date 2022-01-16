"جمالي يؤذيني".. إحدى شهيرات "تيك توك" تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أكدت مؤثرة بريطانية على موقع "تيك توك" أن النساء لا يفضّلن صداقتها نظرا لجمالها الفتان.

وأكدت أريانا التي حشدت 50000 متابع على TikTok، أنها تتمتع بجمال فائق لكنها تجادل بأن حياتها قد تكون صعبة لأن النساء الأخريات "يخفن" مظهرها الجميل.

وقالت إن حياتها تأثرت بشدة بسبب جمالها، وهي تكافح من أجل مقابلة الأصدقاء.

وأوضحت أريانا في أحد مقاطع الفيديو أنها تتوقع أن تتعرض "للهجوم" بسبب مناقشتها عيوب الجمال.

وتقر المؤثرة بأن جمالها يجعل أشياء معينة من حياتها أسهل، لكنها أشارت إلى أن هناك جوانب سلبية في أن تنعم بوجه جميل.

وتابعت قائلة: "هناك أيضا جانب سيء لا يتحدث عنه أحد، وسأتحدث عن تجربتي كامرأة"، حيث أفادت "ليس لدي الكثير من الصديقات.. وهذا شيء كافحت معه لفترة طويلة ولم أفهم أبدا سبب ذلك".

وأضافت أن هذه القضية أثرت عليها منذ المدرسة الثانوية وخلال سنوات الجامعة التي تقول إنها كانت فترة صعبة بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن النساء سيضعن خططا للخروج بدونها وأيضا الوقوف معها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو لأريانا، تسبب في إثارة الجدل، حيث انقسم المتابعون بين من يراها مجرد فتاة جميلة فحسب وأن ما تفكر به ليس إلا مجرد نرجسية زائدة عن الحد، فيما يرى الشق الآخر أنها بالفعل جميلة وتغار منها النساء.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية