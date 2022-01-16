مشهد يحبس الأنفاس!. شاب يمني يتدلى في فوهة بركان (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابا يمنيا وهو يتدلى في فوهة بركان دمت، في مشهد يحبس الأنفاس.
ونشر المذيع التلفزيوني في قناة سهيل الفضائية اليمنية، مختار الفقيه، على حسابه في "تويتر" مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت.. يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية.. لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة".
مشهد يحبس الأنفاس https://t.co/8ByTt7EOcr— عبدالله العماري (@ammari60) January 15, 2022
المصدر: RT
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