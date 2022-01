في أكبر معرض لألوانه المائية.. الأمير تشارلز يقدم موهبته في الرسم

وصف الأمير البريطاني تشارلز، في أكبر معرض لألوانه المائية حتى الآن، الفوائد التصالحية للفن، قائلا إنه "ينقله إلى بعد آخر".

إقرأ المزيد

وتابع وريث العرش البريطاني أن الرسم "من أكثر التمارين التي أعرفها استرخاء وعلاجا"، لافتا إلى أن هوايته "تنعش أجزاء من الروح لا تستطيع الأنشطة الأخرى الوصول إليها".

The watercolors are on display at the Garrison Chapel in Chelsea Barracks in London. Credit: courtesy Richard Ivey

ويجمع المعرض الجديد الذي يقيمه الأمير 79 لوحة من لوحات المناظر الطبيعية للأمير، وتظهر الأعمال المعروضة في لندن حتى منتصف فبراير، مشاهد من الريف الفرنسي والمرتفعات الاسكتلندية وتنزانيا، وهي "أحد الأماكن المفضلة للأمير للرسم"، وفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسته التعليمية الخيرية The" "Prince's Foundation.

"View in South of France," by HRH Prince of Wales. Credit: courtesy Richard Ivey

ونقل عنه قوله: "لقد انغمست بالرسم بالكامل لأنني وجدت التصوير الفوتوغرافي أقل من مرض..بكل بساطة، شعرت برغبة غامرة في التعبير عما رأيته من خلال وسط الألوان المائية، ونقل هذا الإحساس الداخلي..تقريبا بالملمس، الذي يستحيل تحقيقه عبر التصوير الفوتوغرافي".

وبحسب موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن الأمير، مثل جدته، الملكة فيكتوريا الأولى، هو "رسام مائي متحمس..يرسم كلما سمح جدوله الزمني بذلك".



اعترف الأمير في نص المعرض بأنه "مروع من مدى سوء أعماله الأولى".

During a royal tour of Japan, Prince Charles sits to paint a watercolor in the garden of the Imperial Palace In Kyoto. Credit: Tim Graham/Tim Graham Photo Library/Getty Images

وأكمل: "لا أتوهم أن رسوماتي تمثل فنا رائعا أو موهبة مزدهرة! إنهم يمثلون، أكثر من أي شيء آخر، شكلي الخاص من ألبوم الصور، وبالتالي، فإنهم يمثلون الكثير بالنسبة لي".

"Huna Mill, John O'Groats," by HRH Prince of Wales. Credit: courtesy Richard Ivey

على الرغم من أن الأمير لا يبيع لوحاته المائية، إلا أن المطبوعات الحجرية لأعماله تستخدم لجمع الأموال لصندوقه الخيري، بحسب "سي إن إن".

المصدر: "سي إن إن"