سمية الخشاب تعلق على ظهورها مع محمد رمضان: أنا نجمة قبله ولو كحيت بطلع تريند (فيديو)

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال برنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس" عن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان.

وقالت الخشاب ردا على سؤال مقدمة البرنامج: هل قصدتي تظهري مع محمد رمضان في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تطلعي تريند؟: "أنا نجمة ومشهورة من قبل ما محمد رمضان يكون نجم وهو زميل وكان موجود في مهرجان الجونة".

وأضافت: "أنا ومليون ممثل تاني كنا موجودين، ومفيش الكلام دا، أصل أيه اللي بقصد أظهر معاه عشان أتشهر؟ أنا كنت قاعدة مع صحابي وهو كان موجود ووقف جنبي كزميل عادي ومش متفقين على كدا".

وتابعت قائلة: "هو ما شاء الله لما بيكح بيطلع تريند، وأنا ما شاء الله بردو لو كحيت هطلع تريند، بالتالي أنا مش مستنية التريند يعني، وأنا مش بظهر مع محمد رمضان أصلا دا هي مرة أو مرتين بالصدفة".

واعتبرت الخشاب تصدر التريند بأنه "رزق من الله"، مشيرة إلى أن الفنان الذي يتصدر التريند يكون بسبب مقولة أو شيء أعجب الجمهور.

ولفتت إلى أنها لا تحب المفاجآت وتكرهها، حيث قالت: "لو مفاجئة سعيدة أو مش كويسة بكرهها وبحب أبقى عارفة أي حاجة وبعتبر المفاجآت سخافة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سمية الخشاب وهي ترقص بجانب محمد رمضان في إحدى الحفلات، مما أثار جدلا، حيث اعتقد الجمهور أن مقطع الفيديو كان مخطط له، وسمية الخشاب تسعى للشهرة وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية