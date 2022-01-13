قط الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز يتصدر "الترند" (صورة)

تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز "الترند" على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشرها صور قطها الذي اعتبره البعض "مخيفا ومرعبا".

وشاركت عبد العزيز صور قطها "بوبوس" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أذنيه الطويلتين وخلو جسده من الشعر.

وتباينت آراء جمهور ياسمين بين إعجاب البعض بغرابة شكل القطة، وبين خوف البعض الآخر من شكلها غير المألوف.

قط #ياسمين_عبدالعزيز الأغلى في العالم ... شكله مرعب و مخيف الصراحه pic.twitter.com/LAyDkRAasv — ManalEssawy (@essawy_manal) January 12, 2022

وعلق أحد نشطاء تطبيق "تويتر" على صورة ياسمين عبد العزيز مع قطها "بوبوس"، بالقول: "الجميلة والوحش".

ياسمين عبد العزيز جايبة قط ب ٤٠ الف كان السبب ف اني اعملها ان فولو من كتر ما شكله مرعب😂🤡 — أزماااااء🤍 (@Asmaa_Moawad44) January 12, 2022

فيما علقت الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس".

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في حين كتبت الممثلة السورية كندة علوش تعليقا على الصورة: "فوتوجونيك (وصف يطلق على الوجه الملائم للتصوير) أوي".

ويعتبر قط عبد العزيز من أغلى سلالات القطط في العالم، وهي سلالة القط الكندي وتسمى سلالة "سفينكس".

كذلك، تكمن غرابة هذه السلالة في خلوها من الشعر، وعيونها الجاحظة، كما تتسم هذه السلالة بارتباطها بالإنسان بشكل كبير لاحتياجها للاهتمام الدائم، وحساسية بشرتها العالية التي تحتاج لعناية خاصة من مربيها.

بالإضافة إلى مظهر مختلف عن الفصائل الأخرى للقطط، فهي تتسم بذيلها الطويل، وجلدها الرقيق المجعد، ومناعتها الضعيفة التي تتطلب حرص مربيها على توفير عناية خاصة بها وفحوصات دائمة.

المصدر: وكالات