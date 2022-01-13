مدوّن إنترنت يجتاح مدينة ريازان الروسية سائرا بلوح تزلج في شوارعها

اجتاح مدوّن إنترنت مدينة ريازان الروسية وهو يسير بلوح تزلج مربوط بسيارة ويصطدم بشرطة المرور.

بينما انحاز مستخدمو الإنترنت إلى جانب الشرطة المحلية. وفي رأيهم، فإن هذا الترفيه جميل، لكنه غير آمن.

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قرر مدوّن مبتدئ ركوب لوح التزلج والسير به على طول الطريق الثلجي في وسط مدينة ريازان الروسية، وذلك من أجل فرحة 6 آلاف مشترك في حسابه، وربط لوح التزلج بسيارة.

مع ذلك فإن رجال شرطة المرور قطعوا التزلج الساحر. وقرروا تغريم السائق لمخالفته قواعد المرور ونقل الركاب.

قد تم تصوير الحادثة بالفيديو ونشرها على "إنستغرام". وفي الفيديو، يتدحرج الشاب على طول شوارع المدينة المغطاة بالثلوج وتصاحب مقطع الفيديو أنغام الموسيقى الفرحة، لكن في لحظة ما، اقترب ضباط شرطة المرور من الشاب المتزلج وسائق السيارة بعبارة "هذا ليس مضحكا".

وشكا في الوقت نفسه مستخدمو "انستغرام " من انتهاء البرنامج الترفيهي. ومن ناحية أخرى فإنهم لم يقدّروا عاليا سلوك المتزلج. وفي رأيهم، إن البرنامج جميل، لكنه غير آمن.

وقال ناطق باسم إدارة الداخلية في محافظة ريازان: "السائق يتحمل مسؤولية إدارية لانتهاكه قواعد نقل الأشخاص. والغرامة هي 1000 روبل".

المصدر: لايف