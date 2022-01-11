مالكة إبل سعودية تقرر العودة من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها برحلة تستغرق 20 يوما

أكدت مالكة الإبل السعودية، رشا القرشي، أنها ستنفذ وعد قطعته، وتعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها، برحلة تستمر نحو 20 يوما، بعد خسارتها سباق أقيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

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وفي التفاصيل، شاركت رشا القرشي بناقتها في سباق الشوط الخامس، الذي أقيم ضمن منافسات النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في حين أنه بعد إنهائها التسجيل وكل الإجراءات، تفاجأت في يوم السباق أنه من الشروط عدم المشاركة بإبل سبق لها المشاركة في سباقات من قبل، لذلك اضطرت إلى استدعاء أخرى مستأجرة، إلا أنها لم تحظ بالفوز، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضحت مالكة الإبل للصحيفة قائلة: "عندما جئت أسجل في سباق الشوط الخامس، وأنهيت الإجراءات الأربعاء، تحمست للمشاركة، والفوز بالسباق، الذي كان سينطلق الخميس، لكنني تفاجأت بأن اسمي غير موجود بسبب أنه من شروط السباق عدم مشاركة الإبل في سباق آخر..هنا قررت استئجار ناقة أخرى، وشاركت بها في السباق، لكنني لم أفز، ولكن كان عليّ وعد قطعته على نفسي بأنني إذا لم أفز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي، على الرغم من مشقة الطريق، فقد كنت واثقة جدا من فوزي بالمركز الأول، لجمال ناقتي".



وأشارت رشا القرشي إلى أنها تنتظر التصريح اللازم لبدء السفر، وتشكر عدة جهات بادرت اليوم بدعمها، حيث تم توفير سيارات مخصصة (كرافانات)، ومعها مرافقون ومرافقات، لإتمام الرحلة، التي تستغرق 20 يوما تقريبا.



وشهدت الرياض أكبر مهرجان من نوعه في العالم متخصص في الإبل وعلامات جمالها، إذ جمع أكبر الملاك من السعودية ودول الخليج والعالم العربي وأمريكا وروسيا وفرنسا، الذين يمتلكون نحو 33 ألف متن.

المصدر: "الوطن" السعودية