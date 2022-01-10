العثور على مولودة ألقيت في البرد الشديد على هامش طريق سريع في غرب سيبيريا

أنقذ مراهقون طفلة حديثة الولادة، أُلقيت في البرد الشديد على هامش طريق سريع بالقرب من مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

عثر 5 مراهقين يوم 7 يناير الجاري على صندوق فيه طفلة حديثة الولادة على هامش الطريق السريع بالقرب من قرية سوسنوفكا في محافظة نوفوسيبيرسك الروسية.

وفي البداية ظنوا خطأ أن صرخة الطفلة هي صرير الجراء. وبعد فحص الصندوق، صُدموا باكتشافهم.

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ووجد المراهقون تلك اللقية مساء يوم 7 يناير أثناء نزهتهم على هامش الطريق حيث كانت درجة الحرارة 9 تحت الصفر.

أفادت بذلك صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وقال أحد المراهقين ويدعى، رينات، البالغ من العمر 16 عاما إنه مشى مع أصدقائه في منطقة تبعد كيلومترا واحدا تقريبا عن القرية على طول الطريق السريع، عندما لاحظ صندوقا ألقي على جانب الطريق، فاقترب المراهقون منه وسمعوا بكاءا اعتقدوا أولا أن هناك كلابا بداخله، لكن بعد فحص الصندوق باستخدام المصابيح الكهربائية، صُدموا بما اكتشفوا.

وقال المراهق:"هناك طفلة حديثة الولادة رقدت داخل الصندوق مثل دمية، ولم تكن مرتدية أية ملابس، بل كانت ملفوفة في قطعة قماش، وبجانبها زجاجة بها مشروب ما".

ثم بدأ المراهقون في إبطاء السيارات المارة، لكن لم يتوقف أحد، ثم اتصل الطالب بوالديه وأخبرهما عن الاكتشاف. وأتى أب، رينات، مع زوجته بسرعة ونقلا الطفلة إلى المستشفى حيث أوضح الأطباء أن كل شيء على ما يرام مع الطفلة، ولم يكن هناك وقت للحصول على تجمد الصقيع.

وتمكنت الأسرة في يوم تال من زيارة الطفلة مرة أخرى وإحضار الحفاضات لها. و يفكر والدا رينات الآن في تبنيها.

وقد فتح المحققون ملفا جنائيا بشأن الحادث بموجب مادة "محاولة قتل قاصر" للقانون الجنائي الروسي.

المصدر: لايف