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بالفيديو..جندي إسرائيلي "نائم" على الحدود اللبنانية يتلقى ركلة ويثير موجة "سخرية" بمواقع التواصل

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بالفيديو..جندي إسرائيلي
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نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، مقطع فيديو، قال إنه يعود لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وأظهر مقطع الفيديو جندي إسرائيلي مجهز بعتاده العسكري ويحمل بندقية عليها ناضور حربي، وإلى جانبه جندي آخر "نائم"، ليأتي "ضابط" ويركله ويوقظه.

وعلق مراسل المنار على مقطع الفيديو بالقول: "أصعب "نقزة" صباحية لما تكون نايم عالحرس على الحدود وتاكل "لبجة" من الضابط !!!..تعب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بـ"سخرية"،  ومع إشارات ضاحكة.

المصدر: RT

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