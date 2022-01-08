أول تعليق من إلهام شاهين على صلاتها بدون حجاب (فيديو)

علقت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إلهام لبرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة "إم بي سي" مصر: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي، مخدتش بالي للحظة، وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض.

المصدر: RT