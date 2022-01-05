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توقفت وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية.. سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة (صورة)

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توقفت وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية.. سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة (صورة)
AFP
السعودية
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روى مواطن سعودي قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له بمنطقة عسير.

وأوضح عبد الله اليزيدي لموقع "أخبار 24" السعودي أنه كان متوجها من منزله إلى العمل وبسبب وجود ماء على الطريق انحرفت مركبته عن مسارها واصطدمت بأحد الجسور وكانت الإصابة التي تعرض لها طفيفة، لافتا إلى أن أحد المقيمين العابرين في ذلك الطريق قام بإخراجه من السيارة بطريقة خاطئة مما تسبب له في إصابة بليغة في الظهر.

وأشار إلى أنه نقل بواسطة الإسعاف إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.

وتابع قائلا إنه نقل بعدها إلى مدينة الملك فهد الطبية وحدث حينها أن جميع العلامات الحيوية في جسده توقفت لمدة 55 ثانية، أي بمعنى أنه توفي، حيث توقف جميع الأعضاء عن العمل لكن بعدها عاد للحياة، مؤكدا أن الأطباء كانوا في غاية الاستغراب مما حدث حينها.

وصرح اليزيدي بأن الطبيب المعالج وبعد مرور أيام من العملية أخبره بأنه مصاب بشلل نصفي، الأمر الذي أثر عليه وعلى أقاربه نفسيا.

وأفاد بأن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير بعد أن استطاع المشي عقب ذهابه لطبيب آخر في عسير، حيث تناوب على زيارته لمدة 4 أعوام قبل أن يستطيع العودة للمشي تدريجيا.

المصدر: موقع "أخبار 24" السعودي

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