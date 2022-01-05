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بالفيديو.. سائق يقود سيارته مسرعا داخل نفق على خط ترام في تركيا

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بالفيديو.. سائق يقود سيارته مسرعا داخل نفق على خط ترام في تركيا
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نشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو يظهر سائقا يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة، لافتة إلى أن هذا المقطع وثق في إسطنبول.

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وقالت "الأناضول" تعليقا على مقطع الفيديو: "قام سائق بشق طريقه بشكل خاطئ إلى سكة الترام، ثم حوصر في مكان ما على طول السكة الحديد، حتى جاءت شاحنة سحب لنقل السيارة من على القضبان، في منطقة الفاتح في إسطنبول بتركيا.

في حين أنه لم يصب أحد في هذه الحادثة، وفق ما أفادت به صحيفة "دايلي ميل".

المصدر: "الأناضول" + "دايلي ميل"

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