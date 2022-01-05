بالفيديو.. سائق يقود سيارته مسرعا داخل نفق على خط ترام في تركيا
نشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو يظهر سائقا يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة، لافتة إلى أن هذا المقطع وثق في إسطنبول.
وقالت "الأناضول" تعليقا على مقطع الفيديو: "قام سائق بشق طريقه بشكل خاطئ إلى سكة الترام، ثم حوصر في مكان ما على طول السكة الحديد، حتى جاءت شاحنة سحب لنقل السيارة من على القضبان، في منطقة الفاتح في إسطنبول بتركيا.
A driver has wrongly made his/her way to the tram rails and then got trapped somewhere along the railway until a tow truck came to move the car out of the rails in Fatih district of Istanbul, Turkiye. pic.twitter.com/U56nQt1wX3— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 5, 2022
في حين أنه لم يصب أحد في هذه الحادثة، وفق ما أفادت به صحيفة "دايلي ميل".
المصدر: "الأناضول" + "دايلي ميل"
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