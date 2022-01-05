كلب ينقذ صاحبه من التجمد بعد سقوطه من ارتفاع 150 مترا

أنقذ كلب حياة صاحبه الذي سقط في واد بمنطقة جبلية في كرواتيا باستلقائه عليه لتدفئته وسط الثلوج طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة.

وكان جرجا بركيتش أصيب نهاية الأسبوع الماضي إثر سقوطه من علو 150 مترا مع كلب قريبه في سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكي.

وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ مكان الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة.

وكتبت هيئة الإغاثة الجبلية الكرواتية عبر "فيسبوك" أن "الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما".

وقالت إن "نورث تكوّم على (الضحية) وقام بتدفئته"، معتبرة أن هذا النموذج يعلمنا أن نعتني ببعضنا.

وتظهر صورة نشرتها عناصر الإغاثة الكلب جاثيا إلى جانب الرجل الذي كان مستلقيا على حمّالة.

وروى صاحب الحيوان لصحيفة "يوتارني ليست" المحلية أن هذا الكلب الصغير معجزة حقيقية، وأنه لطيف ومحب وربما يحب البشر أكثر من سائر الكلاب.

وكان ثلاثة متنزهين بدأوا بصحبة الكلب "نورث" من نوع الملموت الألاسكي نزولهم عند منحدر جليدي عند حصول الحادث في السلسلة الجبلية التي يناهز علوها 1800 متر.

المصدر: أ ف ب