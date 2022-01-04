مايا دياب تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها (فيديو)
RT @mayadiab
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أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر برنامج "بصراحة" أنها تعرضت للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها الغنائية.
وقالت دياب: "تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي، ولن أفصح عن البلد الذي حدث فيه ذلك".
وأضافت: "كنت أرتدي على المسرح فستانا مقفولا وكبيرا وليس به أي شيئ ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".
وتابعت: "قام واحد من الجمهور بلمس مكان حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ، ولم أرتاح إلا لما خدت حقي، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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