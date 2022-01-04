مايا دياب تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها (فيديو)

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر برنامج "بصراحة" أنها تعرضت للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها الغنائية.

وقالت دياب: "تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي، ولن أفصح عن البلد الذي حدث فيه ذلك".

وأضافت: "كنت أرتدي على المسرح فستانا مقفولا وكبيرا وليس به أي شيئ ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

وتابعت: "قام واحد من الجمهور بلمس مكان حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ، ولم أرتاح إلا لما خدت حقي، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري