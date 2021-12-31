المتنبئة ماغي فرح: عام 2022 سيشهد انتهاء كورونا

قالت ماغي فرح إحدى المتنبئات في لبنان إن العام القادم سيشهد انتهاء جائحة فيروس كورونا "أو أن يصبح ضعيفا".

وقالت فرح خلال لقاء عبر فضائية "MBC مصر"، إن منظمة الصحة العالمية توقعت أن يضعف فيروس كورونا هذا العام.

وأضافت أن عام 2022 سيعطي الأمل للجميع، على الرغم من وجود أزمات في بعض الدول العربية، وهناك فترات معينة جيدة لبعض الأبراج، وسيئة للبعض الآخر.

وقالت إن مواليد برج الحوت "هم الأكثر حظا هذا العام، إضافة إلى برج الحمل والأسد والثور والدلو".

المصدر: موقع "صدى البلد"