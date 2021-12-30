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مزارع بريطاني يفاجئ حماره بهدية غير متوقعة (فيديو)

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مزارع بريطاني يفاجئ حماره بهدية غير متوقعة (فيديو)
Reuters CLODAGH KILCOYNE
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فاجأ مزارع بريطاني حماره بهدية لم يتوقعها، حيث أهداه أطرافا اصطناعية استطاع بفضلها المشي مجددا، بعد أن ظل مقعدا لسنوات بسبب تشوه في أحد أطرافه.

وقال المزارع البريطاني لوكالة الـ BBC: "كان تومي يعاني من تشوه خلقي في ساقه الأمامية اليمني، لذلك ظل طوال حياته لا يستطيع السير ولكن الحمار الصغير حصل مؤخرا على هدية رائعة وهو الآن يحب الحياة تماما بسببها".

وأضاف: "اتصل بي مالك الحمار، ولقد أثار اهتمامي كمحب للحيوانات، عندما سألني عما إذا كان بإمكاني صنع طرف اصطناعية لهذا الحمار باستخدام المعدات التي لدي للبشر".

وأكد: "بعد أن انتهينا من التصميم، تركناه يرتديها لفترة من الوقت حتى يعتاد عليها وأصبح يرتديها معظم اليوم الآن".

المصدر: bbc

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