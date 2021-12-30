السعادة من خلال العمل؟..علم التوازن بين العمل والحياة قد يفاجئك!

لا يعد إيجاد التوازن الصحيح بين العمل والحياة "بأي حال من الأحوال" مشكلة جديدة في مجتمعنا.

وتشير الدراسات إلى أن الناس يغادرون أو يخططون لترك أرباب عملهم بأرقام قياسية في عام 2021. ولكن إذا كنا جميعا نعيد النظر في مكان وكيفية دخول العمل في حياتنا، فما الذي يجب أن نهدف إليه؟.

من السهل تصديق أنه إذا لم نكن بحاجة إلى العمل فقط، أو إذا تمكنا من العمل لساعات أقل بكثير، فسنكون أكثر سعادة، ونعيش حياة مليئة بالتجارب الممتعة بجميع أشكالها الصحية وغير الصحية. ولكن هذا فشل في تفسير سبب اختيار بعض المتقاعدين لوظائف مستقلة، وعودة بعض الفائزين باليانصيب إلى العمل مباشرة.

ولا يعني تحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة، إذا كان هناك شيء من هذا القبيل، بالضرورة تعديل وقت ومكان وكيفية عملنا - إنها مسألة لماذا نعمل. وهذا يعني فهم مصادر السعادة التي قد لا تكون واضحة لنا، ولكنها تسللت إلى الأنظار خلال مسار الوباء، وفقا لليس كو، محاضر أول في علم النفس، جامعة دي مونتفورت.

ويرتبط العمل بشكل ثابت وإيجابي برفاهيتنا ويشكل جزءا كبيرا من هويتنا. اسأل نفسك من أنت، وسرعان ما ستلجأ إلى وصف ما تفعله في العمل.

ويمكن أن تزودنا وظائفنا بشعور من الكفاءة، ما يساهم في الرفاهية. وأظهر الباحثون ليس فقط أن العمل يؤدي إلى التحقق من الصحة، ولكن عندما تتعرض هذه المشاعر للتهديد، فإننا ننجذب بشكل خاص إلى الأنشطة التي تتطلب جهدا - غالبا شكل من أشكال العمل - لأن هذه تظهر قدرتنا على تشكيل بيئتنا.

ويبدو أن العمل يجعلنا أكثر سعادة في الظروف التي نفضل فيها قضاء وقت الفراغ. وتم توضيح ذلك من خلال سلسلة من التجارب الذكية التي كان للمشاركين فيها خيار البقاء في وضع الخمول (الانتظار في غرفة لمدة 15 دقيقة لبدء التجربة) أو الانشغال (المشي لمدة 15 دقيقة إلى مكان آخر للمشاركة في تجربة).

واختار عدد قليل جدا من المشاركين أن يكونوا مشغولين، ما لم يُجبروا على السير، أو أعطوا سببا (قيل لهم إن هناك شوكولاتة في المكان الآخر).

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ومع ذلك، وجد الباحثون أن أولئك الذين أمضوا 15 دقيقة في المشي انتهى بهم الأمر أكثر سعادة من أولئك الذين أمضوا 15 دقيقة في الانتظار - بغض النظر عما إذا كان لديهم خيار أو شوكولاتة أم لا. وبمعنى آخر، يساهم الانشغال في السعادة حتى عندما تعتقد أنك تفضل أن تكون خاملا. ويبدو أن الحيوانات تحصل على هذا غريزيا: في التجارب، يفضل معظمها العمل من أجل الطعام بدلا من الحصول عليه مجانا.

وترتبط فكرة أن العمل، أو بذل الجهد في المهام، يساهم في رفاهيتنا العامة، ارتباطا وثيقا بالمفهوم النفسي للسعادة الجيدة. وهذا هو نوع السعادة الذي نستمده من الأداء الأمثل وإدراك إمكاناتنا. وأظهرت الأبحاث أن العمل والجهد أمران أساسيان لتحقيق السعادة الجيدة، موضحا ذلك الرضا والفخر اللذين تشعر بهما عند إكمال مهمة شاقة.

وعلى الجانب الآخر من التوازن بين العمل والحياة، توجد السعادة اللطيفة، والتي تُعرّف على أنها وجود مشاعر إيجابية مثل البهجة والندرة النسبية للمشاعر السلبية مثل الحزن أو الغضب. ونحن نعلم أن السعادة الممتعة تقدم فوائد تجريبية للصحة العقلية والبدنية، وأن وقت الفراغ هو وسيلة رائعة للسعي وراء السعادة الممتعة.

ولكن حتى في عالم الترفيه، فإن توجهنا اللاواعي نحو الانشغال يتربص في الخلفية. ولا يبدو أن قضاء أيام على الشاطئ بلا مجهود هو مفتاح السعادة على المدى الطويل.

وقد يفسر هذا سبب تفضيل بعض الأشخاص لبذل جهد كبير خلال أوقات فراغهم. وشبّه الباحثون ذلك بتجميع سيرة ذاتية تجريبية، وأخذ عينات من تجارب فريدة ولكنها قد تكون غير سارة أو حتى مؤلمة - في أقصى الحالات، قد يكون هذا قضاء ليلة في فندق جليدي، أو الانضمام إلى سباق صحراوي للتحمل.

وعادة ما يتحدث الأشخاص الذين يشاركون في هذه الأشكال من "الترفيه" عن تحقيق الأهداف الشخصية، وإحراز التقدم، وتراكم الإنجازات - كل سمات السعادة الجيدة، وليس مذهب المتعة الذي نربطه بوقت الفراغ.

ويتوافق هذا التوجه جيدا مع مفهوم جديد في مجال دراسات الرفاهية: أن السعادة التجريبية الغنية والمتنوعة هي المكون الثالث لـ "الحياة الجيدة"، بالإضافة إلى السعادة الممتعة.

وفي تسعة بلدان وعشرات الآلاف من المشاركين، وجد الباحثون مؤخرا أن معظم الناس (أكثر من 50% في كل بلد) لا يزالون يفضلون حياة سعيدة تتميز بالسعادة اللذيذة.

ولكن ما يقرب من الربع يفضلون حياة ذات مغزى تتجسد في السعادة الجيدة، ويختار عدد صغير ولكن مع ذلك عددا كبيرا من الناس (حوالي 10-15% في كل بلد) متابعة حياة تجريبية غنية ومتنوعة.

وبالنظر إلى هذه الأساليب المختلفة في الحياة، ربما يكون مفتاح الرفاهية طويلة الأمد هو التفكير في نمط الحياة الأنسب لك: المتعة أو السعادة.

المصدر: ساينس ألرت