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الإعلامية مي العيدان تعلن عن تبرع إلهام الفضالة بـ1500 دولار لمساعدة "الأميرة مريم"

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الإعلامية مي العيدان تعلن عن تبرع إلهام الفضالة بـ1500 دولار لمساعدة
الفتاة العراقية "الأميرة مريم"
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أكدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، تبرع الفنانة إلهام الفضالة بمبلغ مليونين و200 ألف دينار عراقي (نحو 1500 دولار) لإجراء عملية جراحية للفتاة العراقية المعروفة بـ"الأميرة مريم".

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت مي العيدان صور للفتاة مريم وصورة لوصل أموال، وقالت: "إلهام الفضالة تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي مليونين و200 ألف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها.. أهل العراق، هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لو سمحتو، ولا هنتو؟"

هذا وأشاد العدد من متابعي مي العيدان بالخطوة التي أقدمت عليها الفضالة، فيما انتقد البعض الفنانة إلهام الفضالة، واعتبر أن هذا المبلغ زهيد جدا.

وكانت إلهام الفضالة قد اعتذرت في وقت سابق عن تأخرها في مساعدة الشابة العراقية مريم الركابي، للمساهمة بعلاجها من التشوهات البليغة التي أصيبت بها.

وكانت الفتاة العراقية مريم قد عاشت حادثة أليمة شغلت الرأي العام، حيث أقدم شاب عراقي تقدم للزواج منها ورفضته، على التسلل إلى منزلها في منطقة المنصور ببغداد ورشها بمادة حارقة، ما تسبب في تشوهها.

المصدر: RT

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