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مودل سعودية تصدم متابعيها بصورة جريئة (صور)

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مودل سعودية تصدم متابعيها بصورة جريئة (صور)
instagram
مودل آش
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نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ صورة في صفحتها الخاصة على تطبيق "انستغرام" أثارت غضب متابعيها.

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وظهرت آش بالصورة وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض، والتقطت صورة لها مستعرضة مؤخرتها، وكانت مرتدية فستان نوم قصير باللون الرمادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الصورة متسائلين إذا قامت آش بعملية تكبير جديدة لمؤخرتها حيث بدا الفرق كبير جدا.

وأثارت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل مؤخرا، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن جمالها وأنوثتها والغيرة. حيث قالت: "أيوه ناس كثيرة يموتون بالغيرة من جمالي وأنثوتي، لأن ما كثير شافوا بنت سعودية بها الجمال، وأنا أصلا أجمل سعودية، ملكة جمال السعودية ما حد قبلي ولا حد بعدي، ولا حد بيجي بعدي".

المصدر: RT

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