100 ألف ريال غرامة صيد أحد الطيور النادرة في السعودية

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من صيد طائر العقعق العسيري النادر، لافتة إلى أن غرامة اصطياده تبلغ 100 ألف ريال (نحو 26600 دولار).

إقرأ المزيد

وعبر "إنفوغرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، أوضحت وزارة البيئة أن العقعق العسيري، يعتبر من أندر الطيور في العالم، وتبقى منه 100 زوج فقط في منطقة عسير.

وأشارت إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.

تعرّف على أندر الطيور بالعالم التي تبلغ غرامة صيده 100 ألف ريال.#قدرهاpic.twitter.com/eCdfWZsOgi — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 27, 2021

المصدر: RT