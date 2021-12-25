الفنانة كارول سماحة عن حياة ابنتها الدينية: تصلي معي في الكنيسة وتمارس الطقوس الإسلامية

كشفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، تفاصيل عن حياة ابنتها تالا، المولودة من أم مسيحية وأب مسلم، وكيفية تأديتها للطقوس الدينية.

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وفي حلقة عيد الميلاد الخاصة على قناة "MTV Lebanon"، اعتبرت الفنانة كارول سماحة أن الحياة التي تعيشها ابنتها هي حياة "غنية بالاختلاف وتقبل الآخر"، لافتة إلى أن "ابنتها تصلى مع والدتها (المسيحية) في الكنيسة، وتمارس مع الدها (المسلم) الطقوس الدينية الإسلامية".

ورأت كارول سماحة أن "الزواج المختلط، إن كان بين طرفين يدركان المعنى الحقيقي للإيمان، فسيكون ممتازا ومميزا".

المصدر: "MTV LEANON"