الأردن.. عروسان يقيمان حفل زفاف "افتراضي" يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

قرر عروسان أردنيان إقامة حفل زفافهما بطريقة خارجة عن المألوف في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة في المملكة التي تقيّد عدد الحضور في مثل هذه المناسبات، وتوفيرا لتكاليف العرس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية منع حضور الحفلات والمهرجانات وحفلات الزفاف، إلا لمن تلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو إبراز فحص كورونا سلبي النتيجة مدته 48 ساعة.

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تلك القوانين الصارمة، وضعت عروسين أردنيين بمواجهة صعوبات كبيرة أمام إقامة حفل زفافهما، مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وشروط وزارة الصحة المشددة بالإضافة للارتفاع الكبير لتكاليف الزفاف، مما دفعهما لإقامة حفل زفاف "افتراضي" عبر صفحتهما على "فيسبوك".

العروسان قالا إن تكاليف حفل الزفاف الكبيرة بالإضافة للحالة الوبائية، جعل الأمر معقدا ومكلفا، لذا قررا توفير الوقت والمال، وإقامة حفل زفافهما في منزلهما، وبثه عبر خاصية "البث المباشر" على "فيسبوك".

وشارك الأصدقاء فرحة العروسين اللذين نشرا كذلك رقم حساب لتلقي "النقوط".

وتصدر هذا الحدث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بهذه الخطوة الفريدة من نوعها.

ومنذ بدء جائحة كورونا، استغل عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج في المملكة قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح، وأقاموا احتفالات بسيطة، في محاولة منهم لتوفير المال مع الارتفاع الكبير لتكاليف الاحتفالات.

وعلى الرغم من إعادة افتتاح صالات الأفراح قبل 5 أشهر، إلا أن الإقبال على الصالات لا يزال ضعيفا وسط تخوفات من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الأسبوع الأول من هذا الشهر حوالي 35 ألف إصابة، وهو أعلى رقم سجل في عدد الإصابات في المملكة.

المصدر: "خبرني" + "رؤيا"