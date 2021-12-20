لعبت دورا رئيسيا في فيلم Frozen.. مصرع الممثلة اليابانية ساياكا كاندا إثر سقوطها من غرفتها في فندق

لقيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا التي لعبت دور آنا في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم Frozen مصرعها إثر سقوطها من غرفتها بالفندق.

وذكر موقع "اليابان بالعربي" نقلا عن "جيجي برس" أن ساياكا كاندا البالغة 35 عاما فارقت الحياة إثر سقوطها من فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وتم العثور عليها تنزف في حوالي الساعة 12:55 مساء يوم السبت وتأكدت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وتدرس إدارة شرطة محافظة هوكايدو إمكانية إقدامها على الانتحار.

ويوم السبت، كان من المقرر أن تؤدي كاندا الدور الرئيسي في مسرحية موسيقية في سابورو.

ودخلت كاندا ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا المجال الفني عام 2001، واشتهرت بأداء صوت آنا في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم الرسوم المتحركة Frozen "فروزن".

Sayaka Kanda, voice actress of Anna in the Japanese 'Frozen,' dies at 35 https://t.co/jcCaSrYrey — MSN Ireland (@msnireland) December 20, 2021

المصدر: موقع "جيجي برس"