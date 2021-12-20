إعلان "نايكي" على واجهة دار أوبرا في باريس يثير استهجان الفرنسيين (صور + فيديو)

أثار إعلان "نايكي" على واجهة مبنى أوبرا غارنييه في باريس يصوّر امرأة سمراء بدينة ترقص، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

واعتبر المستخدمون اللافتة على جدار المسرح تدنيسا للموقع الثقافي الفرنسي وترويجا للسمنة.

ويظهر في الإعلان عارضة الأزياء البريطانية البدينة ترينا نيكول، التي أسست أول استوديو للرقص للوزن الزائد في المملكة المتحدة "The Curve Catwalk"، ومؤخرا كانت سفيرة Nike الرياضية.

ولم يحب جميع الباريسيين اختيار نموذج الإعلان، حيث اعتبره بعضهم دعاية تروج للسمنة بينما اعتبره آخرون غير مناسب لموقع تراثي ثقافي.

وقال آخرون معلقين على الصورة: "علامة تجارية رياضية تروج للسمنة.. لم يعد هناك أي معايير أخلاقية"... "يا لها من فضيحة! لقد وصل مجتمع الاستهلاك الآن حتى إلى أجمل المعالم الأثرية في باريس"، فيما دعا البعض إلى مقاطعة نايكي.

Dance to move you. Dance to move others. Dance to move us. — Nike (@Nike) December 8, 2021

المصدر: مواقع إعلامية + "تويتر"