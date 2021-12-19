ميريام فارس تروي مأساتها على المسرح خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض" (فيديو)
AFP
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كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن قضائها 4 سنوات من حياتها تستعمل العكاز، مؤكدة أنها لم تستلم وكانت تحاول قضاء أوقاتها بشكل طبيعي.
وكشف الفنانة اللبنانية ذلك خلال حفلها في ميدل بيست "ساوند ستورم"، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض" في نسخته الثانية بالعاصمة السعودية.
وقالت فارس حينما رأت أحد الأشخاص في حفلها يستعمل العكاز: "شوفت شخص بعكاز وينه؟ قضيت 4 سنين من حياتي على العكاز ما خليت شيء يقف في وجهي كنت أروح مثلك أسهر وانبسط وأطلع على المسرح وأغني وما أخلي شئ يقف قدامي مثلك".
وتابعت وتحبس دموعها: "والعكاز كنت أحبه وما أكرهه وغنيت للعكاز (برضو هعيش فيكي يا دنيا)".
المصدر: موقع "المصري اليوم"
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