محمد رمضان يرد بتعليق ساخر على رجل دين عراقي هاجمه في إحدى الخطب (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مساء يوم الأحد فيديو "ساخرا" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رد فيه على رجل دين عراقي هاجمه خلال خطبة بالمسجد.

وجمع محمد رمضان في الفيديو الذي نشره المقطع الذي تحدث فيه الشيخ العراقي وجزءا من مسرحية عادل إمام "شاهد ما شفش حاجة"، حيث يظهر الفنان عادل إمام وهو يقول "أنا غلبان".

وأثار رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في حوار تلفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية وهو يدخن النرجيلة.

ورغم ما تعرض له من هجوم لاذع، أعاد محمد رمضان نشر المقطع عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق على المقطع قائلا: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام #لا_للتدخين #محمد_رمضان".

المصدر: RT