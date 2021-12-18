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بالفيديو.. طيار فرنسي "مجنح" يحلق بمحاذاة أهرامات الجيزة ويلامس "خفرع"

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بالفيديو.. طيار فرنسي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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طار المغامر الفرنسي، فريد فوجين، عبر استخدام "بدلة مجنحة"، بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية، بمسافة هي الأقرب من بين كل المغامرين المماثلين له، مستخدما تقنيات ومعدات متقدمة.

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وفي مقطع الفيديو الجديد الخاص به، ظهر فريد فوجين يطير في سماء مصر جنبا إلى جنب مع فنسنت كوتي، عضو سابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي، على بعد أمتار من أهرامات الجيزة، ويقترب بدرجة كافية من هرم "خفرع" ليلمس تقريبا حجارة عمرها آلاف السنين بيده.

وبحسب "رويترز" التي نشرت مقطع الفيديو، لم يسمح بهذه القفزة إلا لأن الطيارين ذوي البدلة المجنحة كانوا قادرين على أداء تقنية "الموارد" للارتفاع في نهاية هبوطهم.

المصدر: "رويترز"

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