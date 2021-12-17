لم شمل قط أبحر ضمن هجرة غير شرعية من صفاقس إلى لامبيدوزا

بمناسبة تسليم قط لأسرته التونسية المهاجرة في إيطاليا بعد فراق، أقيم احتفال في قاعة مجلس محلي في بلدة كامبانيا بحضور قيادات محلية من بينهم توتو مارتيلو، عمدة جزيرة لامبيدوزا.

وكان هذا القط وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 13 مارس الماضي بعد رحلة هجرة غير شرعية بقارب صغير مع أسرته التونسية انطلاقا من سواحل صفاقس.

وحين وصل هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين إلى الجزيرة، فصل القط البالغ من العمر 4 سنوات عنهم لدواعي الحجر الصحي، حيث مكث ستة أشهر هناك وفق متطلبات القانون في مثل هذه الحالات.

lastampa.it

بالمقابل، حصلت عائلة معلول بعد مرورها بمركز استقبال بالجزيرة، على إقامة في مدينة سيراسو، في مقاطعة ساليرنو، وذلك بفضل مشروع تشرف عليه بلدية كامبانيا.

وعاد أخيرا هذا القط السعيد ويدعى "رامبو" إلى عائلته بعد أن قضى في المجمل ثمانية أشهر منفصلا عنها، حيث أمضىمعظم فترة حجره الصحي عند سيدة إيطالية في لامبديوزا تطوعت لرعايته.

المصدر: lastampa.it