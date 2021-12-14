انتقادات حادة أثارتها الخطوة.. إعلامية سورية تزور إسرائيل وتكتب: "حدث تاريخي"

انتقادات حادة، وجدل جديد أثارته المذيعة السابقة في قناة "أورينت" هيفي بوظو منذ أن أعلنت أنها في إسرائيل لتغطي مسابقة ملكة جمال الكون، وأعادت اليوم نشر مزيد من التدوينات عنها.

إعلان بوظو عن زيارتها الأولى لإسرائيل، قوبل بانتقادات حادة، سواء من معارضي السلطة السورية أو مؤيديها، خاصة أن الخطوة هي الثانية لها فيما يعد "تطبيعا" مع إسرائيل، بعد الحوار الذي أجرته في مارس 2018، مع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، وعرض على شاشة "أورينت" (المعارضة).

🔴سعدت بالتعرف على ملكة جمال العراق السابقة @RealSarahIdan و التي تم تكريمها في مسابقة @MissUniverse على شجاعتها في الدعوة للسلام بين العرب و إسرائيل و على الصحفية الأميركية @JustHallel خلال تغطيتي للحفل ل @WatchYalla 💖 شكراً لمنظمة شراكة على دعوتي @sharakango 💖 pic.twitter.com/xBZt0MA1oR — Hayvi Bouzo هيفي بوظو (@hayvibouzo) December 14, 2021

وكانت بوظو قالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تغطي "فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في إيلات التي تشارك فيها ملكات جمال من أكثر من 81 دولة و منها للمرة الأولى البحرين و المغرب".

وأضافت: "ترقبوا بوستات قادمة عن تغطيتي لهذا الحدث التاريخي".

المصدر: RT