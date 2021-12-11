بالفيديو..التركي الشهير كوكسال بابا يرقص مع الشيف بوراك ويعانقه

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي التركي المشهور بـ" كوكسال بابا"، وهو يرقص برفقة الشيف التركي الشهير بوراك.

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وتداول عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل هذا المقطع، حيث يظهر كوكسال بابا وهو يرقص على أنغام أغنية تركية، ومن ثم ينضم إليه الشيف بوراك، ليرقصا وهما متعانقين، ما أثار إعجاب المتابعين لخفة دمهما.

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الشهير كوكسال بابا يرقص مع الشيف بوراك 😂 pic.twitter.com/OYv4hqGuy3 — | تــرنــد | (@naifMBS_1) December 11, 2021

المصدر: RT