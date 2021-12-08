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بالفيديو..سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ في منتصف السكة لشراء الزبادي

مجتمع

بالفيديو..سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ في منتصف السكة لشراء الزبادي
Reuters AKHTAR SOOMRO
قطار في باكستان
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أوقفت السلطات الباكستانية، سائق قطار بين المدن في البلاد، بعد أن توقف بشكل مفاجئ لشراء بعض الزبادي.

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ويأتي ذلك عقب انشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام مساعد السائق وهو يأتي بالوجبة الخفيفة من كشك بالشارع قبل أن يصعد إلى العربة، إذ  أثار الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي، تساؤلات حول سلامة وتنظيم السكك الحديدية في باكستان، حيث تنتشر الحوادث بسبب سوء الإدارة والإهمال، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن سيد إعجاز الحسن شاه، المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، قوله: "عندما توقف قطارا في منتصف السكة، تصبح قضية سلامة، والسلامة هي أولويتنا، ولا يمكننا أن نتسامح مع أي شيء يضر بالسلامة". 

وحذر وزير السكك الحديدية بباكستان، عزام خان سواتي، في بيان له، من أنه "لن يسمح لأي شخص باستخدام الأصول الوطنية للاستخدام الشخصي".

المصدر: "فرانس برس"

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