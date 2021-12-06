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العثور على قرط ذهبي نادر يعود للقرن الـ11 في الدنمارك (صورة)

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العثور على قرط ذهبي نادر يعود للقرن الـ11 في الدنمارك (صورة)
Reuters
الدنمارك
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أعلن المتحف الوطني الدنماركي العثور على قرط ذهبي نادر يعود للقرن الحادي عشر، ويفترض أنه من الشرق الأوسط.

وعثر على القرط فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز للكشف عن المعادن في حقل بمنطقة ويست غوتلاند.

وهذا أول اكتشاف من نوعه في الدول الإسكندنافية، حسب متحف كوبنهاغن الذي أعلن أنه سيتم عرض القرط في المتحف اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال بيتر بنتز الخبير في المتحف "إنه أمر فريد من نوعه تماما بالنسبة لنا.. نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الإسكندنافية".

المصدر: د ب أ

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