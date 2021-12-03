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مصر.. تامر أمين يعرض فيديو لسيارة تسير "بالهواء" على الطريق الدائري (فيديو)

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مصر.. تامر أمين يعرض فيديو لسيارة تسير
RT / Youtube Screenshot
تامر أمين يعرض فيديو لسيارة تسير "بالهواء" على الطريق الدائري
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عرض الإعلامي المصري تامر أمين فيديو لسيارة تسير على الدائري بدون سائق، معلقا... "العربية ماشية بالهواء".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن "السيارة تسير بسرعة وهناك شخص يجلس على مقدمة العربية ولا يستطيع إيقافها لحظة وجود سيارة أمامه".

ولفت إلى أن هذا الأمر إجرامي وكارثي، مشيرا إلى أن السيارة بدون لوحات ومن الممكن أن تتسبب في مشكلات لآخرين.

المصدر: "صدى البلد"

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