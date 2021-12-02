النمسا.. تغريم طبيية بترت الساق الخطأ لمريض مسن

فرضت محكمة نمساوية غرامة مالية تبلغ قيمتها 2700 يورو (3 آلاف دولار) على جراحة بعد "بتر الساق الخطأ" لمريض مسن، في مايو الماضي.

وقالت الجراحة البالغة من العمر 43 عاما، إن ذلك حدث بسبب "خطأ بشري"، لكن القاضي وجدها مذنبة، واتهمها "بالإهمال الجسيم"، وغرمها 2700 يورو (3 آلاف دولار)، مع تعليق دفع نصف المبلغ، وفقا لما قاله متحدث باسم المحكمة الواقعة في مدينة لينز شمال النمسا.

وقضت المحكمة أيضا بتعويض قدره 5000 يورو (5700 دولار)، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة.

وقامت الجراحة بوضع علامة على الساق الخطأ، للمريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، لبترها قبل العملية، التي حدثت في مايو الماضي ببلدة فريشتات، وتمت ملاحظة الخطأ بعد يومين من إجراء الجراحة.

وأرجعت الجراحة الخطأ إلى خلل في غرفة العمليات. وقد انتقلت منذ ذلك الحين إلى عيادة أخرى، ويمكنها استئناف الحكم.

المصدر: "الغارديان"