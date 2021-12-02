شرطة منطقة الأورال الروسية تعتقل "متقاعدة عنكبوتية" تهدد بتفجير المنزل
ekb.sm.news
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv6l
فاجأت متقاعدة روسية عمرها 66 عاما من سكان مدينة "سوخوي لوغ" في منطقة الأورال جيرانها بقوتها البدنية الهائلة.
حين حاولت الهروب من رجال الشرطة وتسلقت شرفة جيرانها وانتقلت من الطابق الرابع في العمارة متعددة الشقق إلى طابقها الخامس.
360tv.ru
وهددت المتقاعدة بتفجير المنزل عن طريق فتح الغاز في شقتها، واضطر رجال الشرطة والطوارئ إلى إجلاء 48 شخصا من العمارة وقطع الغاز في كل الشقق .
وحاولت المتقاعدة الهروب من الشرطة التي ألقت نهاية المطاف القبض عليها.
ومن غير المعروف إلى حد الآن ما دفع بالمتقاعدة العنكبوتية إلى تعريض جيرانها لخطر الانفجار.
المصدر: لايف
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.