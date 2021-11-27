عملية مطاردة لتاجر مخدرات على الخط الدائري حول موسكو (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية الروسية، مقطع فيديو يوثق مطاردة رجال الشرطة لسيارة مشبوهة على طريق موسكو الدائري، بعد أن عمد سائقها إلى الفرار والسير بسرعة جنونية.

وصدم سائق السيارة، وهي نوع "X5 BMW"، أثناء محاولته الفرار من الشرطة 5 سيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحداها واحتراقها.

وقد اضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار على عجلات السيارة وإجبار سائقها البالغ من العمر 23 سنة على التوقف.

وعند اعتقال الشاب، تم العثور على عدة كيلوغرامات من المخدرات مخبأة في سيارته.

المصدر: RT