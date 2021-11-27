وفاة أسطورة برودواي المؤلف الموسيقي ستيفن سوندهايم

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بوفاة المؤلف الموسيقي والشاعر الغنائي الأسطوري في برودواي، ستيفن سوندهايم، البالغ 91 عاما من عمره.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد باباس، محامي وصديق سوندهايم، أنه توفي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في منزله في روكسبري بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وأشار بابس إلى أن وفاة سوندهايم أمر مفاجئ حيث لم يكن معروفا أنه مصاب بأي مرض خطير، مبينا أنه فارق الحياة بعد يوم فقط من احتفاله بعيد الشكر في عشاء مع أصدقائه.

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في تغريدة، عن سوندهايم: "أحد ألمع أضواء برودواي أطفئت الليلة. أتمنى أن يرقد بسلام".

وحصل سوندهايم على 8 جوائز "Tony" لمشواره الفني متفوقا على أي مؤلف موسيقى آخر في العالم.

وفاز سوندهايم بأول جائزة عام 1962 بفضل المسرح الموسيقي "شيء مضحك حدث في الطريق إلى المنتدى".

ومن بين المسرحيات الموسيقية المشهورة التي ألفها سوندهايم "سويني تود" (1979) و"إلى داخل الغابات" (1987).

المصدر: "نيويورك تايمز" + وكالات